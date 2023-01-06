ضمن فعاليات "إكسبو الحج 2023" ..300 فرقة من حول العالم تُسجل في "تحدي الحج والعمرة" بنسخته الثانية

ضمن فعاليات "إكسبو الحج 2023"، سجلت نحو 300 فرقة من حول العالم في "تحدي الحج والعمرة" بنسخته الثانية.

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وبلغ أعداد المشاركين في مسابقة "تحدي الحج والعمرة"، بنسختها الثانية للعام الجاري 2023، والتي تقيمها وزارة الحج والعمرة السعودية، أكثر من 300 فرقة من حول العالم، حيث تستهدف المسابقة تسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية والتاريخية، وفقا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن إغلاق باب التسجيل في المسابقة، ليبدأ بعدها المرحلة الأولى منها "عن بعد"، (من 4-5 يناير 2023) من خلال إقامة عدد من ورش العمل والجلسات الابتكارية المتنوعة، إذ تتيح مسابقة "تحدي الحج والعمرة" الفرصة للمبدعين والمبتكرين تقديم أفكارهم الإبداعية وحلولهم التقنية التي تخدم حجاج بيت الله الحرام من خلال تيسير رحلتهم وتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى المعايير، امتدادًا لجهود حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

ويركز التحدي على تيسير رحلة الحج من خلال من 7 مسارات، تشمل توفير المعلومات المتعلقة برحلة الحج، والإعاشة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدوير النفايات، ونقل الأمتعة بكفاءة عالية، بالإضافة إلى إرشاد التائهين، بهدف إيجاد حلول متقدمة تحت إشراف نخبة من الخبراء والمختصين، لاختيار الفرق المرشحة للفوز بناء على عدة معايير أساسية من أهمها استخدام التقنيات الناشئة، وسهولة حصول المستفيدين على الحل، وتحقيقه لمستهدفات الاستدامة المالية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج"، الذي يناقش الجودة في منظومة الخدمات، والذي يقام خلال الفترة من 16 - 19 جمادي الآخرة 1444هجري، والموافق 9 – 12 يناير 2023، برعاية أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، مستشار العاهل السعودي.

المصدر: RT