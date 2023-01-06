أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية في مصر بعد الحكم على منة شلبي

كشف الفنان أشرف طلبة، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن مصير عضوية الفنانة المصرية، منة شلبي، بعد الحكم عليها بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، مع إيقاف التنفيذ.

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قال أشرف طلبة إن عضوية الفنانة منة شلبي بنقابة المهن التمثيلية لا تتأثر بالحكم الصادر، لأنه ليس نهائيا، مشيرا إلى أن الفنانة لها حقوق قانونية ومنها تقديمها بالطعن وأيضا مرحلة النقض، لذلك "النقابة لم تحسم الأمر تجاه عضويتها إلا في نهاية القضية بشكل كامل".

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، أمس الخميس بمعاقبة منة شلبي بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، مع إيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامها بإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وجلبه من الخارج.

وغابت منة شلبي في أولى جلسات محاكمتها، في قضية تعاطي المواد المخدرة، حيث حضر 10 محامين للدفاع عنها.

المصدر: القاهرة 24