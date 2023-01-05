تطورات مفاجئة في قضية قاتلة والدتها في مصر

كشفت المستشارة هايدي الفضالي محامية نورهان المتهمة بقتل والدتها بمساعدة عشيقها ببورسعيد عن تطورات مفاجئة في القضية، حيث كشفت عن موقف والد الفتاة بعد غموض كبير.

وقالت المستشارة هايدي الفضالي، إنها حصلت على توكيل من خليل والد نورهان، وذلك بصفته وليا طبيعيا عليها لأنها لم تبلغ من العمر 21 عامًا، وأكدت أن التوكيل بتاريخ عام 2022، معلقة: التوكيل للدفاع عنها أمام الجنايات.

وأوضحت الفضالي، أنها تولي اهتماما كبيرا بالقضية، وتعمل بنفسها على فحص 220 ورقة وهي كافة أوراق القضية، وعلقت: سوف نفجر مفاجأة أمام القاضي في الجلسة الأولى، مؤكدة أن حصولها على نسخة من القضية ما كان له أن يحدث لولا حصولها على التوكيل الرسمي من الأب.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت نورهان خليل والتي تبلغ من العمر 20 عاما وعشيقها حسين فهمي الذي لم يتجاوز الـ 15 عاما، إلى محكمتي الجنايات وجنايات الأحداث، وحددت محكمة بورسعيد يوم 14 يناير للنظر القضية.

جدير بالذكر، أن النيابة العامة اسندت للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وجاء في التحقيقات أنهما اتفقا على قتلها باستخدام عصا بمسامير وشاكوش وسكين وزجاجة مكسورة، ما أودى بحياتها.

المصدر: القاهرة 24