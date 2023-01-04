مصر.. إعدام 3 محكومين أدينوا بجريمة مروعة

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر اليوم الأربعاء بإعدام 3 محكومين بعد تلقيها رأي مفتي الجمهورية، أدينوا بقتل إمام مسجد فور خروجه من صلاة الجمعة بدائرة مركز شرطة أبوصوير.

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كما قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، حبس 3 آخرين متهمين في القضية ذاتها 15 سنة، لاشتراكهم في واقعة الاعتداء على المتهم وأسرته، وحبس متهم آخر 10 سنوات (تحت السن)، وإلزامهم بالمصاريف.

وكانت المحكمة أحالت في ديسمبر الماضي، أوراق المتهمين إلي مفتي الجمهورية بعد ثبوت إدانتهما بقتل المجني عليه ماهر ابراهيم أبو تاري، 41 عاما، مع سبق الإصرار والترصد، وإحضار سلاح ناري لتنفيذ الجريمة، والشروع في قتل شقيقه الأصغر أحمد، 29 عاما، بسبب خلافات جيرة.

وبحسب أوراق القضية، فإنّ المتهمين في قضية الإسماعيلية اشتركوا في ترويع المواطنين وإطلاق الأعيرة النارية على الأسرة وإرهابهم بالأسلحة البيضاء، بعد إطلاق النار على المجني عليه ووفاته وإصابة شقيقه بطلقات خرطوش في البطن والقدم.

واعترف المتهمون بالتخطيط لارتكاب الواقعة وتفريغ محتويات المنزل الخاص بهم بالكامل، تخوفا من رد فعل أسرة المجني عليه، وإحضار الأسلحة النارية لتنفيذ الجريمة بها والفرار من مكان الواقعة.

المصدر: الوطن