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إلهام شاهين تثير الجدل في مصر: لو لقيت معبد يهودي هدخل أصلي فيه

مجتمع

إلهام شاهين تثير الجدل في مصر: لو لقيت معبد يهودي هدخل أصلي فيه
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أثارت الفنانة المصرية إلهام شاهين الجدل بتصريحاتها عن الصلاة في معبد يهودي، موضحة أنها قامت بـ25 عمرة حتى الآن في السعودية.

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وأكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها تقرأ القرآن الكريم أكثر من مرة، وقامت بـ 25 عمرة في حياتها، مشيرة إلى أنها مستعدة لعبادة الله في أي مكان.

وقالت إلهام شاهين خلال تصريحات تلفزيونية: أنا قرأت القرآن كتير جدا وعملت 25 عمرة وحجيت مرتين وبصوم رمضان من وأنا عندي 7 سنين.

وتابعت إلهام شاهين: أنا بصلي في أي جامع ألاقيه أو كنيسة ولو لقيت معبد يهودي هدخل أصلي فيه.. أنا بحب الأماكن الدينية وأتعبد لربنا فيها.. عندي كتب محدش ممكن يتخيل إنها عندي.

المصدر: القاهرة 24

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