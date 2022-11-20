مصر.. إلهام شاهين تعلق على تقبيل ابنة شقيقتها في أحد أفلام مهرجان القاهرة السينمائي

دافعت الفنانة المصرية إلهام شاهين، عن قبلة ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين، خلال أحداث فيلم "صاحبتي" الذي عرض ضمن برنامج الأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي.

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وتابعت إلهام شاهين: القبلات موجودة ولكن نوعية الأعمال الفنية في الوقت الحالي اختلفت، لأن معظم الأفلام أكشن وكوميدي، وكأن الكتاب والمخرجين بيعتبر الحب رفاهية ولكن الحب هو أهم قضية في المجتمع.

وقالت إن القبلات موجودة من زمان، أيام فاتن حمامة، وشادية، وسعاد حسني، وهن كانوا بيمثلوا فيلم، ومازالت القبلات في الأفلام موجودة ولكن قليل لأن نوعية الأفلام اختلفت القبلة دي بتحصل في فيلم رومانسي الأفلام الحالية إلا في سوق معظمها أكشن كوميدي مبتطركش لقصص الحب وكأن الكتاب والمخرجين بيعتبروا الحب دا رفاهية ولكن الحب ده أهم قضية في المجتمع.

المصدر: القاهرة 24