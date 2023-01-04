شاهد.. نشر صور وتفاصيل البلوغر المصرية المقبوض عليها بسبب الاتجار في المخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على البلوغر إسراء محب وصاحب محل ملابس، وبحوزتهما كمية من مخدرات داخل شقة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

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القبض على البلوغر إسراء محب، جاء بعدما رصدت الأجهزة الأمنية نشاطها رفقة أحد الأشخاص يعمل صاحب محل ملابس، اتخذ من ترويج والاتجار بالمواد المخدرة نشاطا إجراميا لهما.

تحريات الشرطة توصلت إلى أن البلوغر إسراء محب وصديقها استأجرا شقة سكنية بمنطقة التجمع الخامس، ومارسا فيها نشاطهما الإجرامي بـ الاتجار في المخدرات.

واستهدفت الشرطة الشقة السكنية المستأجرة، وضبطت البلوغر إسراء محب وصديقها وبحوزتهما 2 كيلو غرام حشيش و500 غرام هيروين، وتم تحرير محضر الضبط واقتياد البلوغر إسراء محب وشريكها إلى ديوان قسم شرطة التجمع الخامس تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معها.

وعن سبب القبض عليها قالت وزارة الداخلية في بيان لها بشأن الواقعة، إن البلوغر إسراء محب وشريكها اعترفا بحيازتهما لـ المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وجار عرض البلوغر إسراء محب وشريكها الذي يعمل صاحب محل ملابس على جهات التحقيق، حيث تم ضبط مخدرات بحوزتهم تقدر القيمة المالية لها بحوالي 180 ألف جنيه.

المصدر: القاهرة 24