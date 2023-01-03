مصر.. ضبط بلوغر شهيرة وصاحب محل ملابس بحوزتهما كمية من الهيروين والحشيش

ضبط أمن القاهرة صاحب محل ملابس، وبلوغر شهيرة في شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتهما 2 كغ من الحشيش و500 غرام من الهيروين.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأنهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار بها.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 180000 جنيه تقريبا.

وأفادت التحريات بأن البلوغر التي تم ضبطها تدعى إسراء محب، والشاب يدعى إسلام.

المصدر: موقع "القاهرة 24"