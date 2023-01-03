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ما فعله يدعو للاستغراب.. فيديو يوضح كيف غرق مقيم بالسعودية في سيول مكة

مجتمع

ما فعله يدعو للاستغراب.. فيديو يوضح كيف غرق مقيم بالسعودية في سيول مكة
ما فعله يدعو للاستغراب.. فيديو يوضح كيف غرق مقيم بالسعودية في سيول مكة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو جديدا لحادث غرق مقيم من ميانمار جرفته السيول في حي كدي بمكة المكرمة.

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عثر على جثته على بعد 13 كم.. مصرع مقيم جرفته السيول بكدي مكة المكرمة (فيديو)
عثر على جثته على بعد 13 كم.. مصرع مقيم جرفته السيول بكدي مكة المكرمة (فيديو)

ويظهر الفيديو الذي التقطه أحد الأشخاص واكب عن كثب الواقعة، حيث كان الرجل واقفا في مكان آمن قبل أن يقرر المغامرة بشكل غريب ويقتحم السيل الذي جرفه ولم يستطع مقاومته.

وظل الرجل يقاوم مياه السيول المتجمعة لكنه اصطدم بصندوق ضخم أمام إحدى المركبات، وأعلن لاحقا عن وفاته.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأنه تم العثور على جثته على بعد 13 كلم تقريبا من مكان الحادثة.

المصدر: موقع "تواصل" السعودي

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