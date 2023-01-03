مصر.. القبض على عازف الأورغ الشهير عبد السلام (صورة)

ألقى الأمن المصري القبض على عازف الأورغ الشهير محمد عبد السلام عند أحد الحواجز الأمنية بمنطقة المظلات في القاهرة.

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ووفقا لموقع القاهرة 24 فقد تم القبض العازف محمد عبد السلام أثناء مروره على كمين أمني في منطقة المظلات بالقاهرة، تم إلقاء القبض عليه بعد فحصه، وجار عرضه على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معه.

من ناحية أخرى.. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل ملابس ورفقته إحدى الفتيات تعمل بلوجر على تطبيق تيك توك بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزتهما 2 كيلو جرام حشيش و500 جرام هيروين، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 180،000 جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم ترويج والاتجار بالمواد المخدرة، وأفادت التحريات بأن البلوجر التي تم ضبطها تدعى إسراء محب والشاب يدعى إسلام فيما تولت جهات التحقيق تحقيقات في الواقعة.

المصدر: القاهرة 24