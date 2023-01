مصر.. النيابة العامة تمنع دفن زوج البلوغر مريم جودة

أصدرت النيابة العامة المصرية يوم الاثنين، قرارا بمنع دفن جثمان المخرج محمد عبد اللطيف، زوج البلوغر مريم جودة، وذلك لعرض جثته على الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة.

وطالبت النيابة بسرعة التحريات بالواقعة وأمرت باستجواب أسرة المتوفى.

وأعلنت البلوغر مريم جودة خبر وفاة زوجها المخرج محمد عبد اللطيف الشهير بـ"محمد تيفا"، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد أن احتفل الثنائي بليلة رأس السنة في شقتهما بالإسكندرية بساعات.

وظهر الزوجان قبل إعلان الوفاة في صور وهما يرتديان ملابس الاحتفال بالكريسماس، ونشر الزوج صورة مكتوب عليها سنة سعيدة.

كما كتبت مريم جودة تعليقا لزوجها على صفحتها على "فيسبوك" قالت فيها: "أحببتك ثم تعلقت بك ثم عشقتك ثم أصبحت قطعة من جسدي وشيئا من روحي لا أستطيع الابتعاد عنه".

وتابعت: "‏رزقني الله بك، وأيقنت أنك أجمل أرزاقي، أنت نعيمي، أنت الكثير في عيناي، دمت لَي كُل العمر.. بحبك⁦".

وفي تمام الثانية عشر من منتصف ليل 31 ديسمبر 2022 ومع دقات الثواني الأولى من بداية العام الجديد نشرت تدوينة جديدة جاء فيه: "الساعة دلوقتي 12 بالدقيقة.. عايزة أقولك إن دي أحلى رأس سنة في حياتي عشان بقينا مع بعض ويا رب نفضل مع بعض العمر كله يا عيوني أنت".

وأشارت إلى سعادتها بتواجدهما منذ أعوام 2019 و2020 و2021 و2022 و2023، مختتمة كلماتها "العمر كله يا رب I love you so much babe" ثم "Happy_New_year".

ولاقى المنشور تفاعلا كبيرا وذلك في الوقت الذي حذر فيه بعض المتابعين من الحسد.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري