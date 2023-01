"العين فلقت الحجر".. وفاة مخرج مصري بعد ساعات من نشر زوجته البلوغر صورة احتفالهما برأس السنة (صور)

أعلنت البلوغر، مريم جودة، زوجة المخرج المصري محمد عبد اللطيف الشهير بـ"محمد تيفا"، وفاة زوجها بعد ساعات قليلة من نشرها صورة لاحتفالهما برأس السنة في شقتهما بالإسكندرية.

وظهر الزوجان في الصور وهما يرتديان ملابس الاحتفال بالكريسماس، ونشر الزوج صورة مكتوب عليها سنة سعيدة.

كما كتبت مريم جودة تعليقا لزوجها في بالأمس على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أحببتك ثم تعلقت بك ثم عشقتك ثم أصبحت قطعة من جسدي وشيئا من روحي لا أستطيع الابتعاد عنه".

وتابعت: "‏رزقني الله بك، وأيقنت أنك أجمل أرزاقي، أنت نعيمي، أنت الكثير في عيناي، دمت لَي كُل العمر.. بحبك⁦".

وفي تمام الثانية عشر من منتصف ليل 1 يناير 2023 ومع دقات الثواني الأولى من بداية العام الجديد نشرت منشورا جديدا جاء فيه: "الساعة دلوقتي 12 بالدقيقة.. عايزة أقولك إن دي أحلى رأس سنة في حياتي عشان بقينا مع بعض ويا رب نفضل مع بعض العمر كله يا عيوني أنت".

وأشارت إلى سعادتها بتواجدهما منذ أعوام 2019 و2020 و2021 و2022 و2023، مختتمة كلماتها العمر كله يا رب I love you so much babe ثم Happy_New_year.

ولاقى المنشور تفاعلا كبيرا وذلك في الوقت الذي حذر فيه بعض المتابعين من الحسد.

ولم تمض سوى سويعات، حتى نشرت تدوينة جديدة أعلنت فيها وفاة زوجها، حيث قالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. كل نفس ذائقة الموت، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. توفى إلى رحمة الله تعالى زوجي محمد عبد اللطيف تيفا نسألكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري