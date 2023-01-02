مصر.. نجيب ساويرس يرد على خبر اعتذاره عن صورة "التطبيل"

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس،، على نبأ اعتذاره لإعلاميين مصريين بعد نشره صورة "التطبيل" المثيرة للجدل.

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ووجه أحد المغردين سؤالا لساويرس، عبر تويتر، حول رأيه في نبأ عن اعتذاره للإعلاميين خلال حفل خاص في الجونة، ليرد ساويرس قائلا: "كلام فارغ".

ودخل ساويرس، الأسبوع الماضي، في سجال مع إعلاميين مصريين، بعد تعليقه على صورة مزيفة ساخرة لعدد من الإعلاميين يدقون الطبول، في إشارة لكلمة "التطبيل" التي يستخدمها مصريون لاتهام الإعلاميين بالمبالغة في دعم وتأييد النظام.

ونشر أحد المغردين، صورة لأشخاص يدقون الطبول، ووضع مكان رؤوسهم صور الإعلاميين عمرو أديب وأحمد موسى ومصطفى بكري وتامر أمين ومعتز بالله عبدالفتاح ومحمد الباز، وعلق ساويرس على الصورة قائلا: "فيه واحد ناقص".

المصدر: RT