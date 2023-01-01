نجيب ساويرس يقيم احتفالا خاصا في الجونة ويعتذر عن الإساءة للإعلاميين

كشفت مصادر خاصة عن تطورات جديدة في الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وعدد من الإعلاميين على رأسهم عمرو أديب وأحمد موسى ومصطفى بكري ونشأت الديهي.

وبدأت الأزمة عقب صورة معدلة نشرها رجل الأعمال عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، تضم عددا من الإعلاميين وهم يدقون الطبول، واعتبرها كثيرون نوعا من الهجوم على الإعلام في مصر.

وقالت المصادر لموقع "القاهرة 24" إن نجيب ساويرس أقام مأدبة غداء في منزله الخاص بمدينة الجونة بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، للاحتفال برأس السنة، بمشاركة عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة، ونجوم المجتمع، وأيضا تواجدت شخصيات من جنسيات أجنبية.

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وأوضحت المصادر أنه وعلى أنغام الموسيقى وبين موائد الطعام تطرق الموجودون في الحفل إلى الأزمة الأخيرة بين رجل الأعمال، وعدد من أبرز الإعلاميين في مصر، والتي أثارت حالة واسعة من الجدل خلال الأيام الماضية.

وأشارت إلى أن أحد المتواجدين في الحفل الذي ضم شخصيات إعلامية، سأل نجيب ساويرس عن الأسباب التي دفعته للهجوم على الإعلام في مصر وانتقاد أبرز الوجوه فيه من خلال صورة ضمت عمرو أديب، أحمد موسى، محمد الباز، معتز عبد الفتاح، مصطفى بكرين وتامر أمين.

وذكرت المصادر أن نجيب ساويرس أكد أنها أزمة غير مقصودة على الإطلاق ولم يقصد الهجوم على أي أحد، مشيرا إلى أن هناك صداقة تجمعه مع الإعلامي عمرو أديب.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري