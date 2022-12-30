مصر.. علاء مبارك يدخل على خط مشادة "المطلبين" بين ساويرس والإعلامي عمرو أديب

دخل علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ساخرا على خط المشادة بين الإعلامي عمرو أديب، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

جاء تدخل علاء بعدما طلب منه أحد المعلقين أن يسجل رأيه بتبادل الاتهامات بين ساويرس، وأديب.

ونشر علاء ردا على تغريدة ساويرس، التي تضمنت أيضا ردا من أديب، ضمّنه مقطع فيديو لمشهد من إحدى المسرحيات المصرية القديمة، يشير من خلاله إلى سعادته بالمشادة.

وكان ساويرس، قد تفاعل مع صورة تُظهر عددا من الإعلاميين المصريين وبينهم عمرو أديب ومصطفى بكري وآخرين، وكل منهم يحمل طبلة، في إشارة إلى اتهامهم بالتطبيل للنظام.

وكتب ساويرس تعليقا على الصورة يقول: "فيه واحد ناقص".

فيه واحد ناقص … https://t.co/gOkx402TOL — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 28, 2022

وهو ما استدعى ردا من أديب قال فيه "احنا مكسبناش من التطبيل قد ما انت كسبت من تطبيلك يا نجيب، جايز تطبيلنا كان له أصوات انما تطبيلك كان له ابراج ودولارات ويا خساره وعجبى".

@AlaaMubarak_ مستر علاء قولنا رأيك ف الموضوع ده 😂😂 — 🦂🦂No Doubt (@nodoubt900) December 29, 2022

وكان علاء مبارك نشر قبل أيام مقطع فيديو بثته قناة مكان الإسرائيلية، يسخر من عمرو أديب وتناقضاته المستمرة.

وركز الفيديو، على تناقض تصريحات أديب عن استضافة قطر لبطولة كأس العالم قبل وبعد المصالحة مع الدولة الخليجية.

المصدر: موقع "وطن"