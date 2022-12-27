مناقشة شرط جديد للزواج في مصر

تقدمت برلمانية مصرية بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، لتوثيق الزواج رسميا.

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وحددت المادة 31 من قانون الخدمة المدنية، اشتراط الفحص الطبي لتوثيق عقد الزواج، وقد نصت على أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج، أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص.

وتابعت المادة: "على أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام تلك المادة".

واشترط مشروع القانون المقدم من قبل النائبة إجراء تحليل المخدرات لتوثيق الزواج، حيث بين التعديل الجديد أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج أمام المأذون أو جهة التوثيق الرسمية، إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطي أي منهما لأي عقار مخدر، لما في ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا.

ويكون التحليل بشأن تعاطي المخدرات بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلن وزير العدل المصري، عمر مروان، عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة تساهم فيه الدولة بنحو مليار جنيه.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الاختلاف وارد بين الأسر، وقد تحدث بينهم عدة أزمات تؤثر على حالة الأطفال، نتيجة عدم التفاهم بينهم وعدم الإنفاق على الأطفال، لذلك سيتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة، بحيث ما سيتم جمعه من أموال من المقبلين على الزواج ستدفع الحكومة مثله.

ووجه الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة.

وطالب المستشار عمر مروان وزير العدل بالحديث عن آخر مستجدات التعديلات، وإجراء حوار مجتمعي.

المصدر: القاهرة 24