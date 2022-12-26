أمريكي اعتقد أن والده روبوت فقتله

اعتقلت الشرطة الأمريكية أحد سكان مدينة ميتشل بولاية إنديانا، قتل والده لاعتقاده أنه استبدل بإنسان آلي.



وتشير WXIN، إلى أنه في 20 ديسمبرـ اتصل مجهول بالشرطة، وأخبرهم بأن شون هايز، يعتبر والده إنسانا آليا وينوي تدميره.

وعندما قدمت الشرطة إلى مسكن هايز، كان يحاول مغادرة المنزل بسيارته. ولكن الشرطة منعته وسألته عن والده. فقال لهم هذا روبوت شبيه بالإنسان. وأبلغهم أن هذا الروبوت في المنزل ملقى على الأرض، لأني كنت مضطرا لإطلاق النار عليه.

وفعلا عندما دخل رجال الشرطة إلى المنزل وجدوا رجلا مقتولا، ومقطّعاً جزئيا.

ولم يتخلَّ هايز عن روايته حتى بعد اعتقاله ونقله إلى مركز الشرطة، واستمر يؤكد على أنه قتل روبوتا شبيها بالإنسان، وليس والده.

وقد وجهت الشرطة لهايس تسع تهم، من بينها بالإضافة إلى القتل، ضرب وتدنيس الجثة.

المصدر: gazeta.ru