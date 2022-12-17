 
مباشر

السعودية.. خلاف شخصي يصل إلى انتقام مجنون

مجتمع

السعودية.. خلاف شخصي يصل إلى انتقام مجنون
(الأمن العام السعودي)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ue32

أعلنت الشرطة السعودية أنها قبضت على مواطن بعدما قام بإحراق مركبتين أمام منزل مالكهما إثر خلاف سابق بينهما.

وقالت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الجوف إنها أوقفت مواطنا أحرق مركبتين أمام منزل مالكهما بمركز العقيلة في محافظة القريات إثر خلاف سابق بينهما.

وأشارت إلى أنها أحالت الموقوف إلى النيابة العامة.

المصدر: صحيفة "تواصل" الإلكترونية

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اختر القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022!