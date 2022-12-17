السعودية.. خلاف شخصي يصل إلى انتقام مجنون

أعلنت الشرطة السعودية أنها قبضت على مواطن بعدما قام بإحراق مركبتين أمام منزل مالكهما إثر خلاف سابق بينهما.

وقالت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الجوف إنها أوقفت مواطنا أحرق مركبتين أمام منزل مالكهما بمركز العقيلة في محافظة القريات إثر خلاف سابق بينهما.

وأشارت إلى أنها أحالت الموقوف إلى النيابة العامة.

شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الجوف تقبض على شخص أحرق مركبتين لخلاف مع مالكها. pic.twitter.com/rqvULLM7M6 — الأمن العام (@security_gov) December 16, 2022

المصدر: صحيفة "تواصل" الإلكترونية