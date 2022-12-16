معاقبة مصريين هتكوا عرض طبيب سعودي

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر بمعاقبة متهمين بهتك عرض طبيب سعودي ببولاق الدكرور، بالسجن 3 سنوات لكل منهم.

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واتهم 5 أشخاص بخطف المجنى عليه الطبيب جمال مبارك بالتحايل بأن استدرجوه لمسكن المتهم الأول يزعم كونه مركزا صحيا مبعدين أياه عن أعين ذويه، وقد صاحب فعلهم دية مالية لتحريره على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في الحيثيات أن المتهمين سرقوا الطبيب جمال مبارك وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاموا على إثر جرمهم محل الاتهام السابق بإشهار أسلحة بيضاء خنجر مطواة، مهددين إياه بإعمالها في جسده مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات خاصته، على النحو المبين بالتحقيقات، وتعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه سالف الذكر بأن التقطوا له بجهاز من الأجهزة مقطعا مرئيا بمكان خاص بغير رضائه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت جهات التحقيق للمتهمين في قضية الطبيب السعودي أنهم حازوا وأحرزوا سلاحين أبيضين خنجرا ومطواة بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وقد أحيل المتهمون إلى تلك المحكمة لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة للحكم.

وحكمت المحكمة حضوريا لكل من أحمد.م، ومصطفى.أ، ومؤمن.م، وغيابيا المعزوزة.ح، وحسام.م، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وذلك عما أسند إليهم من استدراج الطبيب السعودي وتصويره عاريا، وبمصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين والزمتهم المصاريف الجنائية.

المصدر: القاهرة 24