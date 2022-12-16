مصر.. تفكيك "عصابة عائلية" جمعت 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات

أحبطت قوات الأمن المصرية نشاط "عصابة عائلية" تاجرت بالمواد المخدرة وجمعت مبالغ مالية كبيرة قدرت بـ30 مليون جنيه.

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وأكدت التحريات محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد، وشراء الأراضي الزراعية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 30 مليون جنيهًا تقريبا.

وكانت السلطات المصرية، قد كشفت أمس الخميس، تفاصيل التحقيقات الموسعة مع أحد أخطر المزورين الذي تربح من نشاطه المشبوه قرابة 20 مليون جنيه.

وقالت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إن المتهم الذي له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة، مارس نشاطا إجراميا تخصص في تقليد العملات المصرية والأجنبية بفئاتها المختلفة وترويجها على عملائه من راغبي شرائها، واتخاذه من فيلا محل سكنه مستأجرة وكائنة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

المصدر: أخبار اليوم