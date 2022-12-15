طفلة تسقط أكبر مجرم إباحي في مصر

كشفت قناة تلفزيونية مصرية تفاصيل إيقاع فتاة لم تبلغ من العمر 14 عاما لأحد مقدمي المحتويات الإباحية الجنسية الذي هددها بفضح كل عائلتها إذا لم تنفذ له ما يريد.

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تلك الفتاة وقعت فريسة له في البداية لكنها قررت الوقوف في وجهه وفضحه ولم تكن تعلم ماذا تفعل ثم قامت بإخبار والدها ووالدتها بما حدث واللذان لم يترددا في إبلاغ الجهات الأمنية والتقدم ببلاغ ضده وتم إلقاء القبض عليه وإحالته لجهات التحقيق التي باشرت عملها.

وأحالت جهات التحقيق المختصة المتهم والذي تبين بعد ذلك أنه صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإنشاء محتويات جنسية علي مواقع إباحية وقيامه بتهديد طفلة صغيرة من العمر بنشر فيديوهات لعائلاتها وأصدقائها إذا لم تتحدث معه عبر أحد وسائل التواصل وهي عارية، قاصدا من ذلك استغلال المجني عليها جنسيا وفي تحقيق منفعة جنسية لنفسه وفي المواد التي ينشرها على المواقع الإباحية.

كما هتك عرض المجني عليها الطفلة بالتهديد، وذلك بأن هددها بتركيب أجساد فتيات عاريات على صورها ونشرها بين أصدقائها وأهلها إن لم تستجب له بنزع ملابسها في اتصال عبر تقنية الفيديو، فاستسلمت المجني عليها لهذا التهديد وامتثلت لطلبه ونزعت ملابسها خلال الاتصال الذي جمعهما.

ونصت المادة 294 من قانون العقوبات في مصر على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجد في مكان عام يحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.

المصدر: صدى البلد