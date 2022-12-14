إقبال كبير على دراسة اللغة الصينية في السعودية

في تقرير مصور لها، كشفت قناة "الإخبارية عن إقبال كبير من طلاب الجامعات في السعودية على دراسة تخصص اللغة الصينية.

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وأوضح مراسل القناة في التقرير قائلا : "لدينا مجموعة من الطلاب يتعلمون اللغة الصينية في أرقى الجامعات السعودية، فهي لغة واسعة وعميقة".

وتوجه للطلاب بالقول: "لماذا علينا أن نتعلم اللغة الصينية؟" ليجيبوا بأن"الصين تملك اقتصادا جيدا، وأن اللغة الصينية لغة العالم الجديد، وأن العلاقات السعودية الصينية في تقدم مستمر".

وعما يتميز به الطالب السعودي، قال تشن مينغ، بروفيسور في آداب اللغة الصينية: "المميز في الطلاب هو إدراك أهمية تخصصاتهم، والمميز في الإنسان السعودي، أنه اجتماعي بطبعه، وسريع في تكوين الصداقات".

المصدر: "الإخبارية"