من هو المتحول جنسيا لغويا؟.. قاموس "كامبريدج" يعدل تعريف الرجل والمرأة

قام قاموس كامبريدج البريطاني بتحديث تعريفاته لكل من المرأة والرجل لتشمل الأشخاص المتحولين جنسيا. وبذلك أصبح أحدث قاموس يوسع رسميا معنى أن تكون امرأة.

وقالت متحدثة باسم قاموس كامبريدج لصحيفة "واشنطن بوست" إن محرريها "أجروا هذا التعديل في أكتوبر الماضي. لكن التغيير لم يلفت الانتباه إلا هذا الأسبوع بعد أن نشرت صحيفة تلغراف البريطانية الخبر لأول مرة".

قالت صوفي وايت، المتحدثة باسم مطبعة جامعة كامبريدج: "لقد درس المحررون بعناية أنماط استخدام كلمة امرأة وخلصوا إلى أن هذا هو التعريف الذي يجب أن يكون متعلمو اللغة الإنجليزية على دراية به لدعم فهمهم لكيفية استخدام اللغة"، مبينة أنه "في مدخل كامبريدج لكلمة امرأة woman، لا يزال التعريف القديم للكلمة "أنثى بالغة" موجودا، وسيضاف إليه أن المرأة هي شخص بالغ يعيش ويعرف عن نفسه على أنه أنثى، على الرغم من أن جنسه كان مختلفا عند الولادة".

كما تم إجراء تحديثات إضافية أيضا على إدخال كلمة رجل man. والمثالان اللذان تم سردهما للتعريف التكميلي لكلمة "رجل" يشملان: "مارك هو رجل متحول (رجل قيل أنه أنثى عندما ولد) وشجعه طبيبه على العيش كرجل لفترة من الوقت قبل أن يمر بمرحلة انتقالية جراحية".

وتأتي الإضافات في قاموس كامبريدج بعد التعديلات التي أدخلت في السنوات الأخيرة على قاموس أوكسفورد الإنجليزي وقاموس ميريام ويبستر لتوسيع تعريفاتهما حول "المرأة" و"الأنثى".

المصدر: "واشنطن بوست"