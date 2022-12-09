هل صدق "نوستراداموس العرب".. ماذا تحقق من تنبؤات حايك المثيرة للجدل لعام 2022؟ (فيديو)

لا تمر سنة منذ 1985 دون أن يثير اللبناني، ميشال حايك، أو "نوستراداموس العرب" الجدل في العالم العربي بطرح تنبؤات مثيرة تتحقق في كثير من الأحيان.

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ومع اقتراب نهاية كل عام، ينتظر الجميع تنبؤاته الجديدة التي تطال كل المجالات، وفيما يلي لمحة عن تنبؤاته لعام 2022 وماتحقق منها.

1- القضية الفلسطينية إلى الواجهة العالمية من جديد: قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي. ظهور مقاومين جدد وهم "عرين الأسود" الذين فرضوا ثقلهم على حساب الجانب الإسرائيلي وأثاروا الرعب في قلوبه.

2- رصد أجسام فضائية غريبة وعودة الحديث عن الصحون الطائرة: علماء فلك في أوكرانيا يلاحظون ظهور العديد من الأجسام الطائرة المجهولة فوق سماء العاصمة كييف.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي خططا لإنشاء وكالة للتحقيق في الأجسام الطائرة المجهولة. واعترفت أجهزة الاستخبارات ووسائل الإعلام بأن "الظواهر الجوية غير المحددة" حقيقة واقعة، بينما دعا المهندسون والعلماء في فرنسا إلى تكثيف الدراسات حول هذه الظاهرة.

3- ضجة في البرلمان البريطاني: اجبار رئيس الوزراء بوريس جونسون على الاستقالة ثم انتخاب ليز تراس خليفة له، لتستقيل أيضا بعد أسابيع، في خضم تفاقم الأزمة، ثم تعيين ريشي سوناك في المنصب الملعون.

4- عملية إرهابية في إيران: اغتيال عقيد في الحرس الثوري. قتلى وجرحى في هجوم مسلح على مرقد ديني بمدينة شيراز بجنوب إيران.

5- الإمارات تفتح أبوابها لكثر من لجوء سياسي: السماح بمنح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين وأصحاب المهن التخصصية.

6- مارك زوكربيرغ مؤسس فايسبوك وميتا في خطر: زوكربيرغ يواجه خطر الإقالة من منصبه بسبب عدم الرضاء عن الطريقة التي يدير بها شبكة التواصل الاجتماعي. زوكربيرغ يخسر نصف ثروته خلال 9 أشهر.

7- مفاجأة عند برج خليفة: حريق مروع يلتهم بناية من 35 طابقا قرب برج خليفة بدبي.

8- الشارقة ستتشح بالأسود وعلى موعد مع حزن كبير: وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.

9- فيروس كورونا هو مجرد البداية وهناك أمراض جديدة ستظهر: الصين تكشف عن فيروس جديد حيواني المنشأ تسبب في إصابة 35 شخصا يدعى فيروس "لانجيا". انتشار الإصابات "بجدري القرود".



10 - سنشهد متحورات كثيرة لفيروس كورونا: متحور جديد يدعى "القنطور" يثير قلق العلماء. متحور "أوميكرون" يثير مخاوف عالمية.

11- العائلة المالكة القطرية تتجرع من كأس الحزن: فجع الموت الأسرة الحاكمة في قطر بوفاة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني.

12- إطفاء وهج نجم رياضي عالمي على ملاعب قطر: كأس العالم قطر 2022 هو الأخير للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مسيرته الدولية.

13- المياه تحاصر الكويت: إنقاذ 211 شخصا حاصرتهم مياه الأمطار

14- عملية خطيرة ذات صلة بسجن بحريني: صحة السجناء في خطر جسيم في ظل استجابة غير كافية من مسؤولي السجون لحالات السل في سجن جو.

15- القبض على رؤوس إرهابية في السعودية: القبض على إرهابي سعودي هدد سفارة المملكة في لبنان. أعلنت رئاسة أمن الدولة بالسعودية عن تفجير الإرهابي عبدالله بكري الشهري نفسه في حي السامر بجدة. تنفيذ حكم القتل بعدد من الإرهابيين في السعودية.

16- قرارات ملكية سعودية كبيرة: قرار "أوبك بلاس" خفض إنتاج النفط والذي اعتبره البعض تمردا من الرياض على واشنطن وتغيير في أولويات المملكة. القرار كان مفاجئا خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية وطلبه شخصيا من محمد بن سلمان زيادة إنتاج النفط.

17- عارضة أزياء سعودية تسحر الجمهور: مودل روز السعودية تفرض وجودها على الساحة العالمية.

18- سوريا تعوم على بحر من النفط: الكشف عن حقول نفط جديدة بشمال العاصمة دمشق وجنوبها.

المصدر: RT