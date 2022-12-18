خبيرة تشرح مصطلح "وضع غوبلن"

أوضحت تاتيانا إسرائليان ،عالمة النفس الروسية ورئيسة قسم المساعدات النفسية في إدارة Budu، معنى مصطلح "وضع غوبلن" الذي اعتبره قاموس أكسفورد الإنجليزي الكلمة الرئيسية لعام 2022.

وتشير الخبيرة، إلى أن "وضع غوبلن" (goblin mode)، يعني السلوك الذي لا يتوافق مع الأعراف الاجتماعية المقبولة، ويشير إلى شخص قذر ينغمس في كسله ولا يريد مغادرة المنزل، وذكرت أن هذا المصطلح ظهر في عام 2009، لكنه لم ينتشر حتى عام 2022.

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وتقول: "ولكن لماذا انتشر هذا المصطلح الآن؟ لأن جيل الشباب يشارك في الوقت الحاضر بنشاط في التواصل عبر الانترنت، ويخلقون مصطلحات إبداعية جديدة، تربط اللغة بشيء ما لم يكن له تعبير في السابق. ويبدو ان "وضع غوبلن" هو تعبير يميز المزاج السائد للأشخاص الذين سئموا من السنة الثالثة للجائحة، ويحاولون بصعوبة العودة إلى "الحياة الطبيعية" (قبل الإصابة بالفيروس)، ويتمردون خلال ذلك على المعايير الجمالية التي لا يمكن بلوغها و أنماط الحياة التي تعرض على الشبكات الاجتماعية".

وتشير الخبيرة، إلى أن مصطلح "goblinmode" يستخدم في وسائل التواصل الاجتماعي عادة كمضاد لمصطلح "نسخة أفضل من نفسك" ، التي تتضمن الاستيقاظ مبكرا، وممارسة الرياضة بانتظام، والاعتناء بنفسك، وتناول الطعام بشكل صحيح، وغير ذلك.

وتضيف، بالطبع، تؤثر الاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة في العالم أيضا. لأن حالة عدم الاستقرار، تجعل الناس ينظرون إلى المعايير الاجتماعية نظرة مختلفة، ويسمحون لنفسهم بالتخلي عن توقعاتهم الاجتماعية السابقة ووضع قواعدهم الخاصة للحياة.

وعن كيفية التعامل مع "وضغ غوبلن"، تشير إلى مخلوق أسطوري أصبحت صفاته أكثر ملاءمة للوقت الحالي - مصاص دماء. فقد تحول مصاصو الدماء في الثقافة خلال الـ 200 عام الماضية، من مخلوقات تثير الاشمئزاز والخوف إلى رموز جنسية ملهمة. وكمثال على ذلك، أبطال سلسلة أفلام الشفق: إنهم جذابون وشبان وليسوا على الإطلاق مثل مصاصي الدماء "الذين لا حياة لهم" الذين عرضوا في الثقافة الشعبية من قبل. لذلك بدلا من الجلوس وعزل النفس عن العالم والعيش بـ "وضع غوبلن"، يجب تغيير نمط الحياة نحو الأفضل.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"