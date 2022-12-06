النيابة المصرية تأمر بحبس 6 متهمين بالتعدي على طاقم طبي بمستشفى "إيتاي البارود" العام

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس 6 أشخاص أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، بتهمة ضرب طبيب وطاقم تمريض ورجل أمن، وإتلاف أجهزة طبية بمستشفى "إيتاي البارود" العام.

واستمعت النيابة العامة لشهادة مدير المستشفى وأعضاء الطاقم الطبي المجني عليهم، والذين أكدوا اعتداء ذوي مريض بأزمة تنفسية عليهم، بعدما بادر أحدهم بصفع ممرضة لخلاف معها، فتدخل الطاقم الطبي للذود عنها، وفوجئوا باعتداء المتهمين عليهم وإحداث إصاباتهم وإتلاف أجهزة بالمستشفى، وقد عاينت النيابة العامة تلك التليفات بها.

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وأكدت التحريات مبادرة المتهمين بالاعتداء على المجني عليهم وإتلاف الأجهزة، على خلاف إنكار المتهمين وادعائهم خلاف ذلك باستجوابهم، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

المصدر: RT