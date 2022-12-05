بالفيديو.. أب ينقذ طفلته من مخالب ذئب بري في الولايات المتحدة

سجلت كاميرا المراقبة بمنزل عائلة أرييل إلياهو في لوس أنجلوس مشاهد مروعة، حيث تعرضت طفلة العائلة لهجوم ذئب بري عند مدخل المنزل.







وأظهر الفيديو المروع لحظة نزول الأب من السيارة لجلب بعض الأغراض، بينما وقفت الطفلة البالغة عامين أمام المنزل، قبل أن يهجم عليها ذئب بري من نوع القيوط.

وعندما سمع الأب صراخ طفلته، هرع إليها، بينما كان الذئب يسحبها من ملابسها بأسنانه، ليجذب الأب ابنته وينقذها من الذئب الذي فر بعيدا.

وقال أرييل إلياهو، والد الطفلة الصغيرة: "سمعتها تصرخ وتبكي وظننت أنها سقطت ورأيت الذئب هناك مما زاد هلعي".

والتقطت كاميرا الباب الخاصة بالعائلة ما حدث في نحو الساعة 3:45 ظهر الجمعة.

وبعد أن أمسك أرييل بابنته وألقى بزجاجة ماء على ذئب البراري، ركضت والدة الطفلة من الباب الأمامي.

وقالت الأم شيرا إلياهو: "رأيت سروالها ملطخا بالدماء، ثم خلعته ولاحظت وجود خدوش في ساقها".



وقالت الأسرة إنه تم نقل الفتاة إلى غرفة الطوارئ على وجه السرعة بعد إصابتها بجروح لا تهدد حياتها بما في ذلك جرح عميق في ساقها.

إقرأ المزيد

المصدر: "ديلي ميل"