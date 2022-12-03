فنان مصري يهاجم نقابة الممثلين (فيديو)

هاجم الفنان المصري حمدي حنفي نقابة المهن التمثيلية في مصر بسبب قلة العمل واقتصار الأعمال على عدد معين من الفنانين.

وقال: "أنا حمدي حفني عضو في النقابة وأظهر الكارنية للمشاهدين"، وأكد أنه اتصل بالنقابة وعنهم نقيب الممثلين دكتور أشرف زكي وطلب العمل وأن الحالة صعبة جدا.

وأشار إلى أنه حزين "لأنه لم يستطع أن يرسل أبناءه إلى المدرسة لنه لم يستطع أن يقوم بشراء السندوتشات لأطفاله وهذا الشي الذي أحزنه وأغضب الكثير من جمهوره".

وقال: "السوق زمان كان عرض وطلب وكان الفنانين تستطيع العمل ولكن حاليا يصل كشف لشركات الإنتاج بأسماء ناس معينة ودكتور اشرف زكي هو الذي يختار الاسماء ويرسلها وهذا ما أكده لي الفنان منير مكرم المنتجين لم ترد على مكالمات الكثير".

وأكد "كان لدي موتوسيكل وقمت ببيعه حتى أصرف على أسرتي بـ3500 جنيه، وأرسلت ورق المبايعة للدكتور أشرف زكي والأستاذ منير مكرم وأستاذ إيهاب فهمي وكل منهم يشهد على كلامي وعندما أتحدث مع كل منهم لم يرد أحد غير بحاضر حاضر ولم يحدث أي شي".

واستكمل: "العام الماضي أرسل لي الدكتور أشرف مشهد في عمل؟؟ ماذا يفعل معي؟ أنا ساكن ايجار جديد وأحتاج لمصاريف ماذا افعل؟".

المصدر: RT