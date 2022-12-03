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إحراق منزل نائب أردني في عجلون

مجتمع

إحراق منزل نائب أردني في عجلون
Globallookpress
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أقدم شخص على إحراق منزل أحد النواب الأردنيين في مدينة كفرنجة بمحافظة عجلون، حسبما ذكرت وسائل إعلام أردنية.

ونقلت وكالة "عمون" عن مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخص قام بحرق منزل نائب في محافظة عجلون، دون أن تحدد هوية النائب.

وأضافت أن المدعي العام قرر توقيفه 15 يوما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

بينما ذكرت صفحات إخبارية وأخرى محلية أن شخصا قام بخلع حماية منزل النائب خلدون الشويات، يوم أمس الخميس، ودخل إليه وأشعل النار فيه.

وأشارت إلى أن النيران أتت على كافة محتويات المنزل، وبعد الرجوع إلى كاميرات المراقبة المجاورة تم الكشف عن هوية الفاعل.

ولم تتضح بعد دوافع الجاني.

 

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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