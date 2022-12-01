جدة.. إخماد حريق كبير ناجم عن انقلاب شاحنة وقود ودعوات لتدابير تمنع تكراره

أعلن الدفاع المدني في مدينة جدة السعودية عن إخماد حريق شب في ناقلة وقود بعد انقلابها في طريق عام.

وأفادت سلطات الدفاع المدني في جدة بالسيطرة على تسرب الوقود بعد النجاح في إخماد النيران، مشيرة إلى أن الحادث نجم عنه تضرر 6 مركبات، مع عدم وقود إصابات بشرية.

وعلق عدد من النشطاء في موقع "تويتر" على النبأ، حيث طالب أحدهم بتحديد ساعات معينة لحركة نواقل الغاز والبنزين داخل المدن "ويكون مثلا من منتصف الليل الى الفجر".

من هذا التصوير يوضح مشكلة التجمع و التصوير و تعطيل حركة السير الذي آدى إلى تكدس المركبات وتأخر الفرار من لهب السيارات أتمنى من الجهات المسؤولة

تعليم و الإذاعةوالتلفزيون وغيرها من القنوات والوسائل في توعية المجتمع إبتداء من الإبتدائية حتى الجامعات ومن ثم المجتمع. pic.twitter.com/4WQZ7IUNmj — 🇸🇦🇸🇦TARIQ FUAD HAKEEM🇸🇦🇸🇦 (@TFHAKEEM) November 30, 2022

كما لفت عدد من المعلقين إلى مضاعفات تجمع الحشود لمشاهدة وتصوير مثل هذه الحوادث وما ينجم عنه من "تعطيل حركة السير الذي أدى إلى تكدس المركبات وتأخر الفرار من لهب السيارات".

وشدد أحد النشطاء على أهمية "إنقاذ المصابين مع مراعاة تقييم المخاطر وعدم سد الطرق وإتاحة الطرق للجهات المختصة للوصول إلى الموقع".

ولفت المعلق ذاته إلى أن "التصوير وتوثيق الأحداث يكون بضوابط بحيث لا تعيق حركة السير"، واصفا التجمهر بأنه "منظر غير حضاري يسبب اختناق الطرق وقد يسبب تأخر المسعفين الذي يؤثر على حياة المصابين".

ورأى أحد النشطاء في هذا السياق أن "التجمهر يجب ان يعالج بقوة النظام".

المصدر: تويتر