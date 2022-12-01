استطلاع الرأي: 80% من الروس يهتمون بإنجازات العلماء الروس

يعتقد المواطنون الروس أن العلم الروسي يحتل مكانة رائدة في مجال الصناعة العسكرية والقطاع الفضائي والطب.

أجرى المركز الروسي لدراسة الرأي العام استطلاعا لرأي المواطنين الروس بشأن موقفهم من العلم الروسي، وأظهر الاستطلاع أن 84% من المشاركين فيه يهتمون بإنجازات العلم الروسي ويعتقد الربع منهم أن العلم الوطني الروسي قد احتل مكانة رائدة ومرموقة في مجال الصناعة العسكرية.

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ويمكن أن يدرس 18% من بين المهتمين بإنجازات العلم معلومات جديدة في هذا المجال على الإنترنت ووسائل الإعلام الأخرى. بينما قال 15% من المواطنين المشاركين في استطلاع الرأي إن هذ الأمر لا يهمهم إطلاقا.

وأظهر استطلاع الرأي كذلك إن نسبة الأشخاص المهتمين بالعلم لم تتغير منذ عام 2017.

وحسب المواطنين الروس فإن العلم الوطني يشغل مكانة رائدة في الصناعة العسكرية (25%) والقطاع الفضائي (21%) والطب ( 20%) وكذلك الصناعة النووية (9%) وتكنولوجيا المعلوماتية والقطاع الزراعي (5%) وعلمي الفيزياء والكيمياء (3%).

وأشار 62% من المشاركين إلى أنهم اطلعوا العام الماضي من وقت إلى آخر على معلومات عن إنجازات البلاد في مجال العلم. وقال 22% إنهم يطلعون بانتظام على مثل هذه المعلومات.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا