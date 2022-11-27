بعد هجوم أشهر شيوخ مصر على لعب ومشاهدة كرة القدم.. دار الإفتاء ترد وتوضح الحكم الشرعي

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لمشاهدة مباريات كرة القدم، لافتا إلى أنها أحد الألعاب الرياضية وأن الرياضة شيء معتبر في الإسلام.

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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تحدث أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خالد عمران، حول حكم مشاهدة مباريات كرة القدم، موضحا أنها "أحد الألعاب الرياضية والرياضة شيء معتبر في الإسلام، لدرجة أن النبي مارس الرياضة مع أصحابه وزوجته عائشة".

وأشار إلى أن "الكرة لها اتحاد ومعتمدة كشأن رياضي يقوي الجسد والعقل"، مؤكدا أن "كرة القدم ليست حراما وإنما بها إفادة وتسهم في التعرف على الثقافات الأخرى".

وشدد على أنه "لا يملك أحد الحكم على أحد من خلق الله مثل اللاعبين بأنهم أسفل السافلين"، مضيفا أن "من يريد النجاح في أي مجال من مجالات الحياة عليه النظر إلى قصص الناجحين وهذا لا يؤثر على تدينهم" .

وسبق أن استنكرت الإعلامية عزة مصطفى (مقدمة البرنامج)، ظهور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور، متحدثا في فيديو عن أن لعب كرة القدم إهدار للوقت والعمر.

المصدر: "صدى البلد"