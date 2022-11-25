 
مباشر

مصر.. النيابة العامة تخلي سبيل الفنانة منة شلبي بكفالة مالية

مجتمع

مصر.. النيابة العامة تخلي سبيل الفنانة منة شلبي بكفالة مالية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u93a

أمرت النيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي وبحوزتها مواد يشتبه بكونها مخدرات، إذا ما سددت ضمانا ماليا قدره 50 ألف جنيه.

إقرأ المزيد
الجمارك المصرية تكشف تفاصيل القبض على منة شلبي (ًصور)
الجمارك المصرية تكشف تفاصيل القبض على منة شلبي (ًصور)

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا ظهر اليوم الجمعة بضبط الممثلة منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشا دقيقا أسفر عن العثور بها على مواد يشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة.

وورد للنيابة العامة اليوم محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، فاستهلتها باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.

المصدر RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خبر سيئ لمنتخب قطر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022