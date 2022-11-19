مصر.. شاب يفاجئ الفنانة رنا رئيس بخطبتها على الهواء (فيديو)

فوجئت النجمة المصرية الشابة رنا رئيس، بتلقيها عرضا مفاجئا لخطوبتها على الهواء، وذلك خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، على قناة سي بي سي.

جاء ذلك بينما كانت الإعلامية منى الشاذلي تسأل رنا عن حالتها العاطفية، فأجابت الفنانة الشابة بأن هناك مشروع ارتباط قريبا.

وقبل أن تسترسل في الكلام، كان خطيبها يخرج من بين الجمهور المشارك في تصوير الحلقة، وعرض عليها الارتباط وقام بإحضار خاتم الخطوبة وارتدته على الفور في حضور شقيقتها الكبرى وشقيقها الأصغر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية