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علاء مبارك يعلق على تقرير لصحيفة "الغارديان" حول "استغلال قمة المناخ لتنظيف سمعة مصر"

مجتمع

علاء مبارك يعلق على تقرير لصحيفة
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علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، على تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية وصفت فيه قمة المناخ بمحاولة السلطات "تلميع" صورة البلاد بملف حقوق الإنسان.

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وعلى صفحته في "تويتر"، قال علاء مبارك: "تخرج الغارديان بوجهها القبيح وبتمويلها المشبوه وتاريخ بنشر الأكاذيب منها أكذوبة الـ70 مليارا إلى اتهام مصر بعدم الشفافية مع أزمة كورونا إلخ..وأخيرا أن مصر تستغل مؤتمر المناخ لتنظيف سمعتها! من الواضح أن نجاح المؤتمر بحضور أبرز زعماء العالم أمر لم تتحمله الجريدة وتمويلها المشبوه".

وكانت "الغارديان" قد كتبت في تقريرها: "حاول السيسي ومسؤولوه اعتبار "Cop27" فرصة لإبراز قدرة البلاد على مناقشة القضايا البيئية الرئيسية والترحيب بالمندوبين الدوليين، بينما كانوا يحاولون إخفاء سجل حقوق الإنسان في البلاد، ويشمل ذلك ما يقدر بنحو 65000 سجين سياسي وحملة استمرت ما يقرب من عقد على الحقوق المدنية والحريات السياسية".

وتابعت: "عملت قوات الأمن في العاصمة المصرية، القاهرة، وأماكن أخرى على سحق الاحتجاجات المخطط لها يوم الجمعة".

وأضافت أن "جماعات حقوقية قالت إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 150 شخصا في الأسابيع التي سبقت الاحتجاج".

المصدر: RT + وكالات

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