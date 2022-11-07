بريطانيا تتخلى عن بناء يخت ملكي جديد بسبب النزاع في أوكرانيا

أعلنت السلطات البريطانية التخلي عن خطط بناء يخت ملكي جديد، كان سيحل محل يخت "بريطانيا" القديم الذي أخرج عن الخدمة عام 1997.

وأوضح وزير الدفاع البريطاني بين والاس، أن هذا القرار مرتبط بالنزاع في أوكرانيا، الذي أجبر الحكومة البريطانية على تخصيص أكثر من 250 مليون جنيه استرليني لأغراض أخرى.

وأضاف أن "القرار الصائب كان إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد لحماية البنية التحتية الوطنية".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة قد ألغت المناقصة لبناء اليخت، وستخصص تلك الأموال لبناء سفينة استطلاعية متعددة الأهداف.

وحسب التقارير الإعلامية البريطانية، فإن رئيس الوزراء ريشي سوناك هو من اتخذ القرار بشأن إعادة النظر في تخصيص الأموال.

وكانت الحكومة البريطانية تخطط لبناء يخت ملكي جديد بحلول عام 2025 "لرفع سمعة المملكة المتحدة" في الخارج.

وكان رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون وبين والاس الذي كان وزيرا للدفاع في حكومته أيضا، من مؤيدي الخطط لبناء اليخت الذي كان يراد منه أن يكون ما يشبه "السفارة العائمة"، وأن يستضيف لقاءات القمة زمختلف المؤتمرات والمعارض على متنه.

المصدر: تاس