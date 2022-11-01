بعد استحواذ ماسك على "تويتر".. ارتفاع استخدام كلامات مهينة بنسبة 500%

ارتفع معدل استخدام كلمة زنجي (nigger) وهي كلمة مهينة وعنصرية ضد السود، بنسبة 500 في المائة في الساعات القليلة الأولى من استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على موقع "تويتر".

ووسط هذا الارتفاع باستخدام هذه الكلمة العنصرية، تزيد المخاوف بعد أن تعهد ماسك بأن يكون الموقع مكان لـ"التعبير بحرية دون قيود"، يمكن أن تحصل موجة جديدة من الكراهية على الإنترنت.

وفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن تغريدة واحدة من كلمة واحدة هي "زنجي"، أعيد تغريدها أكثر من 700 مرة وأعجب بها أكثر من 5000 مرة، وبقيت على الإنترنت بعد أكثر من 16 ساعة، وذلك يوم الخميس الماضي.

وقال المعهد القومي للبحوث (NCRI)، الذي يحلل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، إن استخدام كلمة "زنجي" على التطبيق ارتفع بنسبة 500٪ تقريبا خلال 12 ساعة بعد إبرام صفقة ماسك شراء "تويتر". ورافقت الزيادة في الإساءات العنصرية ارتفاعا مشابها في الكراهية ضد مجتمع الميم (المثليين).

وبحلول ظهيرة استيلاء ماسك على الموقع، أصبحت الرسائل المعادية للمرأة والمعادية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من الجنسين بارزة بشكل متزايد، فظهرت حسابات تدعو إلى مضايقة الأشخاص المتحولين جنسيا.

المصدر: indy100 + bandt