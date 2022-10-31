مصر.. محامي شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا حول أنباء مثيرة للجدل عن وفاتها داخل المستشفى

أصدر محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بيانا بخصوص ما يجري تداوله على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة عن وفاة الفنانة شيرين.

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وقال محامي شيرين عبد الوهاب، عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه يهيب بالجميع عدم تداول مثل هذه الأكاذيب، وتحري الدقة في ما يتم تداوله من أخبار وشائعات، وسوف يقوم مكتبه بتتبع مصدر تلك الأخبار والشائعات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يطلق هذه الشائعات المغرضة بشأن الفنانة شيرين عبد الوهاب، دون مستند أو دليل وغير مراعٍ حرمة الحياة الخاصة للفنانة.

من جهة أخرى كشف مصدر مطلع حقيقة صدور قرار من النيابة بشأن إحالة قضية المطربة الكبيرة شيرين عبد الوهاب، الخاصة بتعدي حسام حبيب عليها باستخدام سلاح ناري طبنجة إلى المحكمة لبدء النظر فيها، نافيا إحالتها، وأنها ما زالت قيد التحقيق.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة تنتظر تقرير المعمل الجنائي لاتخاذ إجراءات بشأنها، وأنها لا تزال قيد التحقيق.

المصدر: القاهرة 24