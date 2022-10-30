 
مباشر

نقابة المهن التمثيلية في مصر تعلق على أنباء "وفاة عادل إمام"

مجتمع

نقابة المهن التمثيلية في مصر تعلق على أنباء
AFP
الفنان المصري القدير عادل إمام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2rd

كشف مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر حقيقية وفاة الممثل القدير عادل إمام، بعد أنباء متداولة بشكل كبير حول وفاته.

إقرأ المزيد
بعد إشاعات عن مرضه.. أحدث ظهور للزعيم عادل إمام برفقة عمر متولي (صورة)
بعد إشاعات عن مرضه.. أحدث ظهور للزعيم عادل إمام برفقة عمر متولي (صورة)

وفي تصريح لصحيفة "اليوم السابع"، نفى مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الممثل أشرف زكي، الأنباء المتداولة خلال الساعات الأخيرة حول وفاة "الزعيم" عادل إمام، حيث وصف "زكي" تلك الأنباء بالكاذبة.

هذا وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي مرة أخرى بأنباء حول وفاة عادل إمام، في حين أن شائعة أمس تزامنت مع حضور ابنه، المخرج رامي إمام فى عزاء المحامى فريد الديب المقام فى دار مناسبات عمر مكرم فى التحرير.

وفى سبتمبر الماضي، انتشرت أخبار حول إصابة عادل إمام بمرض "آل زهايمر"، فيما نفى شقيقه المنتج، عصام إمام، كل الشائعات حول تدهور صحة شقيقه عادل، مؤكدا أن "الزعيم بخير وزى الفل".

المصدر: "اليوم السابع"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات بوتين في منتدى فالداي