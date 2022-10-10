الشيخة مريم آل ثاني: تطبيق "تيك توك" أوسخ ما أنجبت السوشيال ميديا

انتقدت الشيخة مريم آل ثاني من الأسرة الحاكمة في قطر تطبيق "تيك توك" والمحتوى الذي يتم نشره على المنصة الرقمية، داعية الأولياء للانتباه إلى أبنائهم.

ووصفت الشيخة مريم آل ثاني التطبيق بأنه "أوسخ ما أنجبت السوشيال ميديا".

ونشرت الشيخة تغريدة على "تويتر" قالت فيها": "تيك توك أوسخ ما أنجبت السوشال ميديا".

وأضافت: "انتبهوا لأولادكم من بيئة تيك توك المنحطة".

وتابعت الشيخة القطرية قائلة: "فعلاوة على أنها بيئة منحطة أخلاقيا، فهي تنشر تحديات خطيرة قد عرضت حياة الكثيرين للخطر، بل وفارق البعض منهم الحياة".

تيك توك

أوسخ ما أنجبت السوشال ميديا!



انتبهوا لأولادكم من بيئة تيك توك المنحطة!

فـ علاوة على إنها بيئة منحطة أخلاقيًا، فهي تنشر تحديات خطيرة قد عرضت حياة الكثيرين للخطر، بل وفارق البعض منهم الحياة!

#بس_أقول#قلم_مريم — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) October 8, 2022

وأعرب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن موافقتهم لما جاء في تغريدة الشيخة مريم آل ثاني، حيث قال أحد المغردين ويدعى الرياشي قحطان: "فيه تلوث اخلاقي مُرعب!".

فيه تلوث اخلاقي مُرعب ! — الرياشي قحطان (@qatarmn) October 8, 2022

من جهتها دعمت مغردة تدعى نورة القطرية رأي الشيخة مريم، حيث قالت إنها جلست مع مدرسات مرحلة روضة وابتدائي وثانوي، فوجدت أن الجيل الحالي "هو جيل تيك توك للأسف"، حسب وصفها.

وأضافت أن المدرسة والأسرة أهملوا تربية الأجيال والوزارة يهمها تسجيل التقارير فقط، مشيرة إلى أن المشكلة أساسها قديم ومعالجتها يجب أن تبدأ من مرحلة الطفولة.

من جهة أخرى، دافعت مغردة تدعى ريم عبد العزيز عن بعض محتوى التطبيق، قائلة: "الشباب والبنات في تريندات التيك توك بإمكانيات متواضعة قدموا محتوى محترف يعكس ثقافتنا بشكل أفضل بكثير من كل أغاني كأس العالم اللي نزلت حتى الآن".

واستدركت: "أعتقد قطر لازم يتبنون المواهب ويتركون الوجوه المعتادة واللي ما عاد عندها شيء تقدمه غير إثارة الجدل".

الشباب والبنات في تريندات التيك توك "بإمكانيات متواضعة" قدموا محتوى محترف يعكس ثقافتنا بشكل افضل بكثير من كل أغاني كأس العالم اللي نزلت حتى الآن، اعتقد قطر لازم يتبنون المواهب ويتركون الوجوه المعتادة واللي ما عاد عندها شي تقدمه غير إثارة الجدل. — Reem Abdulaziz ✨ (@justrim9) October 9, 2022

وأكد آخر ما ذهبت إليه ريم، مشيرا إلى أن تيك توك برنامج ترفيهي بعيد عن الحقد والتعصب والطائفية.. بغض النظر عن بعض الانحطاط ولكن كمية السم بتويتر أخطر بكثير من شخص يغني ويرقص.

وتابع أن "فكرة التواصل المباشر فكرة رائعة للتقارب بين شعوب العالم".

بالعكس برنامج ترفيهي بعيد عن الحقد و التعصب و الطائفية .. بغض النظر عن بعض الانحطاط بس كمية السم بتويتر اخطر بكتير من شخص يغني و يرقص.

بعدين فكرة التواصل المباشر فكرة رائعة للتقارب بين شعوب العالم .. اعطيكي مثل صغير: (على تويتر حرب بين قطر و السعودية.. على تيكتوك اهل واصدقاء) — abcd (@abcxabd) October 9, 2022

المصدر: RT + "تويتر"