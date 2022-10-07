عالمة نفس روسية تتحدث عن أسباب الخيانة الزوجية وطرق النجاة منها

أوضحت عالمة النفس الروسية أوكسانا كوزيريفا، أسباب الخيانة الزوجية وطرق النجاة منها.

وقالت إن الخيانة يمكن أن تكون علامة على عدم الاستعداد لعلاقة مع شريك واحد.

قالت عالمة النفس في حديث أدلت به لموقع "لينتا. رو" الروسي إن الخيانة، هي كقاعدة عامة، مجرد غيض من فيض ما يسمى بـ"خداع الذات في العلاقة"، وغالبا ما تكون دليلا على عدم استعداد الشخص لعلاقة وثيقة مع شريك واحد. وأظهرت العالمة أسبابا رئيسية لظهور اتصال سري خارج العائلة وطرق محددة للنجاة من الخيانة.

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أكدت أن أحد أكثر الأخطاء شيوعا في العلاقات هو عدم رغبة الشريك في رؤية شخص حقيقي بجانبه، قد تختلف رغباته وقيمه عن رغباتك وقيمك. ويمكن للزوجيْن أن يتجاهلا لفترة طويلة جوانب يختلفان فيها بشكل قاطع، حتى يحدث شيء ما حاسم ُيشعِر أحدهما بانه منهك تماما، أو تحدث أزمة خارجية، أو يرتفع مستوى القلق بشكل حاد، أو يفقد أحدهما وظيفته. وفي هذه اللحظات يتجلى خداع الذات. وإذا لم يرد أحد الشريكيْن مواجهة ذلك ومناقشته، وإعادة تنظيم الحياة، فهذا طريق مباشر إما للفراق أو للخيانة.

وحسب عالمة النفس فإن سببا آخر للخيانة الزوجية قد يكمن في عدم رغبة أحد الشريكين في تحمل علاقة حميمة مع الشريك الآخر. قد يكون هذا الشعور مصحوبا بالخوف من فقدان النفس في العلاقة أو من مواجهة الرفض. والنتيجة هي ظهور اتصال خارج العائلة لأن هناك حاجة إلى شخص آخر حتى لا يكون الأمر مخيفا للغاية.

يمكن أن تؤدي أيضا إلى الخيانة تصورات نمطية اجتماعية تزاحم الرغبات والاحتياجات الحقيقية لأحد الشريكيْن مثل العلاقات الصعبة في الأسرة الأبوية والعودة إلى الطفولة وعدم القدرة على التعبير عن الغضب والأزمة في العلاقات وعدم الرغبة في اتخاذ قرار بشأن الفراق.

المصدر: تاس