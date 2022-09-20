انتخاب رئيس جديد لأكاديمية العلوم الروسية

فاز الأكاديمي الروسي، غينادي كراسنيكوف، بانتخابات رئاسة أكاديمية العلوم الروسية.

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن مصدر لها في لجنة الفرز.

إقرأ المزيد

وقد تقدم اثنان من المرشحين لهذا المنصب وهما: دميتري ماركوفيتش وغينادي كراسنيكوف. وكلاهما عضو في أكاديمية العلوم وخبيران في مجال الفيزياء.

أما الرئيس الحالي لأكاديمية العلوم، ألكسندر سيرغييف، الذي كان يترأس الأكاديمية منذ عام 2017، فسحب ترشيحه من الانتخابات.

وفقا للأكاديمي الروسي، يوري سولومونوف، مصمم أنظمة الصواريخ الاستراتيجية "يارس" و" بولافا" و"توبول، فإن رئيس الأكاديمية الجديد غينادي كراسنيكوف سيُسهم حقا في توفير الإلكترونيات للدرع النووية الروسية، ووصف غينادي كراسنيكوف بأنه " شخص جدير يستحق انتخابه رئيسا للأكاديمية".

المصدر: رين. تي في