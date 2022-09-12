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أبرزها تغيير اسمها.. مطالب غريبة لوالدة شيماء جمال بعد الحكم بإعدام القاضي المتهم في مصر

مجتمع

أبرزها تغيير اسمها.. مطالب غريبة لوالدة شيماء جمال بعد الحكم بإعدام القاضي المتهم في مصر
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قالت والدة الإعلامية شيماء جمال بعد الحكم بإعدام القاضي أيمن حجاج وصديقه حسين الغرباوي، في اتهامهما بقتل وتعذيب ودفن الإعلامية أنها تعرضت للهجوم من قبل ابنها.

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وتبرأت والدة الإعلامية شيماء جمال، من ابنها "نتيجة كمية الإهانات التي تعرضت لها على يده".

وأكدت والدة شيماء جمال أنها طالبت المحامين برفع قضية رسمية بالتبرؤ من ابنها رسميا، وأوضحت والدة الإعلامية شيماء جمال أنها طالبت بشكل رسمي تغيير اسم ابنتها.

المصدر: القاهرة 24

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