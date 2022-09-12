بتوجيه من الملك سلمان.. السعودية تستقبل السيامي العراقي عمر وعلي وتدرس إمكانية فصلهما (صور)

إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وصل إلى العاصمة الرياض، التوأم السيامي العراقي عمر وعلي برفقة والديهما، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأفادت "واس" بأن "التوأم نقل فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما".

ومن جانبه، أعرب والد التوأم محمد عبد الله، عن "شكره الجزيل للملك السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ولشعب المملكة لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولهم أرض السعودية".

المصدر: "واس"