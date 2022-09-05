تصريحات محمد عطية عن المساكنة.. عالم أزهري: شذوذ فكري وعدم انضباط أخلاقي

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر في مصر، إن تصريحات الفنان محمد عطية عن المساكنة، تستهدف تفجير قضايا في المجتمع وتثير البلبلة.

ولفت إلى أنها "نوع من الشذوذ الفكري وعدم الانضباط الأخلاقي في طرح تلك القضايا".

وتساءل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية "ETC"، مساء الاثنين: "هل الأسرة المصرية مقصودة في هذه الأيام، ومقصود أن تزعزع قواعد البيت المصري وأن يضرب المجتمع في صميم ثوابته؟".

وأضاف أن "هذا الكلام غير مقبول، وضد الأديان لأنه يحل ما حرم الله"، منوها إلى أن "الشخص الذي يحل ما حرم الله، لا يعطي لحرمات الله إجلالا أو قيمة، ويؤدي إلى نوع من الفوضى في المجتمع".

وشدد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على أن المجتمع الإسلامي والمسيحي قائم على تعاليم السماء، والضوابط الأخلاقية والقيم، قائلا إن "الزواج وثيقة دينية فيها الميثاق الغليظ".

ولفت إلى أهمية تدخل القانون في المسألة، متابعا: "على الشرفاء من المحامين والقانونيين القيام بدورهم في هذا، وكذلك أعضاء مجلس النواب عليهم مواجهة الأفكار غير المنضبطة، من أجل تحقيق الانضباط للأمن الاجتماعي، ميصحش واحد يخرج ويفرش القضايا دي في المجتمع وينشرها بين الشباب، وخاصة أننا مجتمع محافظ له قيم وتقاليد وأخلاقياتط.

واستشهد بقوله تعالى: "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون"، معقبا: "يجب أن نعذبهم عذابًا بالوقوف ضدهم في الدنيا وبتطبيق القانون، ثم يتولى الله العذاب في الآخرة".

وكان المحامي سمير صبري، قال إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الفنان محمد عطية، بعد تصريحاته عن "المساكنة"، مضيفا أن تصريحات عطية تؤدى إلى انتشار الفتن وتساعد على نشر الرذيلة.

المصدر: الشروق