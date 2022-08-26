خبيرة أردنية تشرح طرق اختيار التخصص الجامعي الأنسب لطلاب الثانوية

أبرزت أخصائية الهندسة البشرية الأردنية رولا عواد، جملة من النصائح الهامة لطلبة الثانوية العامة حول سبل اختيار التخصص الجامعي الأنسب بما يتسق مع متطلبات سوق العمل.

وأشارت عواد خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل عبر برنامج "ناس أونلاين" إلى أهمية الإنترنت في الوقت الحالي ومساعدته الكبيرة في اختيار التخصص المناسب للطلاب.

وأضافت: "مع وجود الإنترنت والانفتاح الموجود حاليا أصبح الوصول إلى المعلومة أسهل وأسرع وبإمكان أي طالب أن يعرف أكثر عن أي تخصص يريد دراسته ويجمع كافة المعلومات حوله مستقبل هذا التخصص".

ولفتت إلى إلى عدة عوامل هامة قبل اختيار التخصص الدراسي الجامعي، وأضافت: "يجب على الطلاب اختيار تخصصهم الدراسي الجامعي بناء على ثلاث أشياء وهي ما هو الشي الذي يحبوه ثانيا ما هي الموهبة الموجودة عندهم ثالثا عدم الانتباه إلى المعدل الدراسي لأن العالم أصبح مفتوحا ومختلفا".