وزير الأوقاف المصري: دعاء "اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين" خاطئ!

قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، إنه سمع إمام أحد المساجد يقول "اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واللهم احفظ بلدنا وبلاد المسلمين"، وهو قول خاطئ ويدعو للتفرقة وعدم التسامح.

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وأوضح وزير الأوقاف، خلال مؤتمر "التسامح ومواجهة العنف.. المبدأ إلى التطبيق" بالعين السخنة، أمس الاثنين، أن ذلك الإمام معروف بوطنيته، وقد تحدث معه في وقت سابق.

وقال له إن "كل مريض مصري يعود لنا وما المشكلة أن تدعو للجميع وتكسب ثواب الجميع"، مضيفا: "لا يجب أن تدعو بمثل هذه الدعوات التي تفرق ولا تجمع، ويجب مراعاة معنى الجمل التي تقال والتفكير في كل كلمة تكتب أو تقال، فرجل الدين يبني ولا يهدم ويجمع ولا يفرق".

وتابع: "دعيت كل الأئمة لعمل دورات توعية لتخرج الخطبة لنسيج واحد وبوعي وفهم وطني صحيح للدين ونعمل في الأقاليم هو الحس الإنساني والديني والوطني".

المصدر: المصري اليوم