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القبض على قاتل الطفلة السورية جوى استنبولي

مجتمع

القبض على قاتل الطفلة السورية جوى استنبولي
جوى استنبولي
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أعلنت السلطات الأمنية السورية، اليوم السبت، عن القبض على قاتل الطفلة جوى استنبولي.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد نشرت قبل أيام بيانا حول فقدان الطفلة، ليعثر على جثتها في مكب نفايات تل النصر في حمص، وقد تعرفت والدتها عليها من خلال ملابسها.

وقالت الداخلية إن سبب الوفاة ناتج عن النزف الحاد الناجم عن ضرب الرأس بآلة حادة، وملامح الوجه مشوهة بالكامل، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة.

المصدر: سانا

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