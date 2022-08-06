"انتظرت بما فيه الكفاية".. جزائري يثير جدلا بزواجه مجددا بعد 4 أيام من وفاة زوجته!

أثارت واقعة زواج رجل جزائري مجددا بعد مرور 96 ساعة فقط على وفاة زوجته جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مستنكر لتصرفه ومؤيد له.

وحدثت الواقعة في محافظة البليدة بوسط البلاد، حيث انتظر رجل جزائري مرور 4 أيام على وفاة زوجته، ليعقد قرانه على خليفتها في اليوم الخامس، قائلا "انتظرت بما فيه الكفاية".

لا لكن شعبها يمثلها ، الاخ تزوج بعد ماخلص ٣ ايام عزا وقعد يوم راحه ذولي يعتبروا ٩٦ ساعه وبعدها اخذ الثانيه هو معه حق بالدين لكن راعي مشاعر اهل المرأه — كراولي (@msharykk) August 4, 2022

وأثار ذلك تفاعلا كبيرا، وانهمرت التعليقات بالآلاف لتتحول في النهاية إلى حرب بين الجنسين، رغم أن هناك من الإناث من أعطاه الحق في ذلك.

واعتبر بعض النشطاء، خصوصا من النساء، بأن ما قام به الزوج "أكد بأن الوفاء سمة خاصة بالمرأة" وأن "الرجل لا يؤتمن"، و"لا يمكنه أن يعيش بدون امرأة"، وأن "لا محل للوفاء من إعرابه".

سواء تزوج بعد 96 ساعة ولا 96 شهر هو في النهاية بيتزوج والافضل يعجل في ذلك — Mohammed; (@decreest) August 6, 2022

وهناك من قال إنه من حقه لكن "كان عليه الانتظار على الأقل بعد أن تمر سنة على رحيل زوجته الأولى"، ومن اعتبر بأن خطوة الزوج "طبيعية" وبأن "الشرع حلل له الزواج بأربع نساء في حياتهن فكيف في مماتهن"، وآخرون دعوا إلى مراعاة ظروفه "إن كان له أطفال يحتاجون إلى رعاية امرأة وإلى جو عائلي".

المصدر: وكالات