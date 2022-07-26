مصر.. بلوجر مشهورة تخرج لسانها على الهواء لمنتقديها بسبب "مايوهات" مثيرة للجدل (فيديو)

ردت البلوجر المصرية، هادية غالب، على كل منتقديها خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تصدرها محركات البحث، وذلك بسبب تصميمها لـ"مايوهات" ظهرت بها الفنانة، هبة مجدي.

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وقالت هادية خلال حوارها مع رضوى الشربيني في برنامج هي وبس، المذاع عبر فضائية سي بي سي سفرة: "طموحي قاتل.. أنا بتعالج من طموحي، والدكتورة النفسية بتقولي فرملي نفسك.. بس أنا مش قادرة".

وأضافت هادية غالب: "في مدة صغيرة وهي 3 أشهر؛ قدرت أعدي هدفي.. بس هدفي بشكل عام.. قاتل ولسة كثير أوي عليه"، وردت على كل المنتقدين لها من خلال إخراج لسانها لهم على الهواء مباشرة.

ووجهت البلوجر هادية رسالة لكل الفتيات والسيدات، قائلة: "متخلوش حد يكسركم أو يقولكم انتوا متعرفوش حاجة، لأن ربنا كريم أوي، وأسعى يا عبدي وأنا أسعى معاك، ومفيش حاجة بعيدة على ربنا، ومفيش حلم بعيد عنه".

في وقت سابق، أثارت الفنانة هبة مجدي جدلا كبيرا على مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد نشرها صورا، وهي ترتدي مايوه البوركيني، وتبين فيما بعد أنه من تصميم هادية غالب.

ووصل سعر المايوه الذي ارتدته هبة مجدي من تصميم هادية غالب إلى 3590 جنيه.

وردت هادية على إطلالة هبة مجدي عبر ستوري على حسابها بـ انستغرام، قائلة: "خطير أول مرة أنزل صورة بالمايوه على السوشيال ميديا".

المصدر: القاهرة 24